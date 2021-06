Μην προκαλείς τον ελέφαντα (βίντεο)

Τον ελέφαντα δεν τον προκαλείς, γιατί θα το μετανιώσεις. Ακόμη περισσότερο, δεν τον προκαλείς όταν είναι κοντά στα μικρά του.

Τυχερός ήταν ένας Νοτιοαφρικανός οδηγός όταν οι χαυλιόδοντες ενός τεράστιου αφρικανικού ελέφαντα τρύπησαν μόνο το καπό και όχι την καμπίνα των επιβατών στο φορτηγάκι του, όταν εκείνος αποφάσισε να περάσει μέσα από τη γειτονιά των ελεφάντων.

Ο οδηγός του οχήματος εταιρίας φυσικού αερίου της Νότιας Αφρικής τα έχασε όταν εντόπισε δύο μικρούς ελέφαντες να διασχίζουν τον επαρχιακό δρόμο όπου ο ίδιος οδηγούσε.

Ο Νοτιοαφρικανός έκανε λίγο πίσω, αλλά όχι αρκετά ώστε να αποφύγει μια συνάντηση με την αγέλη των ελεφάντων.

Την παρουσία του αντιλήφθηκε ένας ενήλικος ελέφαντας που προφανώς θεώρησε πρόκληση την παρουσία του οχήματος στην περιοχή, ίσως και απειλή για τα ελεφαντάκια.

Στην πρώτη του προσέγγιση, όπως φαίνεται στο βίντεο που ανήρτησε ακόμη και το αμερικανικό δίκτυο ABC, ο ελέφαντας προειδοποίησε τον οδηγό με τον τρόπο του να απομακρυνθεί, αλλά εκείνος δεν κινήθηκε, ενδεχομένως από την τρομάρα του.

Watch the terrifying moment an elephant charged a truck in South Africa—leaving the driver shocked but unharmed. https://t.co/loMlgCiFtL pic.twitter.com/uI9sD71CZY

— ABC News (@ABC) June 10, 2021