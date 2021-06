Δύο σπάνιοι ρινόκεροι της Ιάβας εντοπίστηκαν στην Ινδονησία

Δύο σπάνιοι νεαροί ρινόκεροι της Ιάβας – από τα πιο απειλούμενα θηλαστικά στον κόσμο – εντοπίστηκαν πρόσφατα σε ένα εθνικό πάρκο της Ινδονησίας, σκορπώντας ενθουσιασμό στην επιστημονική κοινότητα.

Το ζευγάρι των ρινόκερων, ηλικίας από τριών μηνών έως ενός έτους – καταγράφηκε σε πλάνα που τραβήχτηκαν από κρυφές κάμερες παρακολούθησησς στο εθνικό πάρκο Ujung Kulon τον Μάρτιο.

Την είδηση ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Περιβάλλοντος της Ινδονησίας και οι εικόνες έκαναν τον γύρο του διαδικτύου.

Οι ρινόκεροι της Ιάβας παλαιότερα υπήρξαν το πιο διαδεδομένο είδος ρινόκερου στην Ασία με μέλη του να ζουν στα νησιά της Ινδονησίας, σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ασία, στην Ινδία και την Κίνα.

Σήμερα, το είδος βρίσκεται σε σημαντικό κίνδυνο εξαφάνισης, με μόνο δύο γνωστούς πληθυσμούς σε άγρια κατάσταση, και κανένα σε αιχμαλωσία. Πιθανότατα, είναι το σπανιότερο μεγάλο θηλαστικό της γης – πιστεύεται ότι υπάρχουν μόνο 73, με την πλειοψηφία τους να ζουν στο εθνικό πάρκο Ujung Kulon.

Για την μείωση του πλυθησμού τους και τον κίνδυνο εξαφάνισης του είδους τους ευθύνεται ο άνθρωπος: η αχαλίνωτη λαθροθηρία κυρίως για τα κέρατά τους, και ηανθρώπινη καταπάτηση του βιότοπού τους.

#Indonesia spotted 2 new endangered Javan #rhino calves in #UjungKulon National Park & managed to hatch a Javan #hawk_eagle chick in a conservation center at TMII Jakarta, giving a boost to the country’s conservation efforts. #IndonesianWay Read more:https://t.co/FH0PL5TXTl

