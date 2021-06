Η Κριστιάν Αμανπούρ ανακοίνωσε δημοσίως ότι διαγνώστηκε με καρκίνο

H Κριστιάν Αμανπούρ, δημοσιοποίησε τη Δευτέρα προς τους τηλεθεατές της ότι διεγνώσθη με καρκίνο στις ωοθήκες.

«Υποβλήθηκα σε επιτυχή επέμβαση αφαίρεσής τους και εδώ και αρκετούς μήνες τώρα υποβάλλομαι σε χημειοθεραπεία για το καλύτερο δυνατό μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα, και αισιοδοξώ», είπε η Αμανπούρ, ξεκινώντας την καθημερινή της εκπομπή.

Η 63χρονη Αμανπούρ, που ήταν εκτός τηλεοπτικού «αέρα» τους προηγούμενους τέσσερις μήνες εξαιτίας της διάγνωσης, έκανε λόγο «για μία πολύ κοινή ασθένεια που πλήττει εκατομμύρια γυναίκες σε όλον τον κόσμο».

Some personal news from me: pic.twitter.com/D5noRnfXfA

— Christiane Amanpour (@camanpour) June 14, 2021