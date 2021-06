Συνάντηση Μπάιντεν – Πούτιν: Συνωστισμός, καυγάδες και μνήμες από Ρίγκαν – Γκορμπατσόφ

Σκηνές συνωστισμού που παρέπεμπαν στη συνάντηση Ρίγκαν – Γκορμπατσόφ στη Γενεύη, πίσω στον Νοέμβριο του 1985, εκτυλίχθηκαν κατά την έναρξη των συνομιλιών Μπάιντεν- Πούτιν.

Ο χώρος που είχε προβλεφθεί για τους εκπροσώπους του Τύπου γέμισε τόσο ασφυκτικά που πολλοί δημοσιογράφοι κατέληξαν να διαπληκτίζονται με τους υπευθύνους ασφαλείας του Ρώσου Προέδρου.

Photo-op was also jammed and chaotic at first Reagan-Gorbachev Summit in Geneva in 1985. pic.twitter.com/5dA4YPLcsN

Σύμφωνα με ενημέρωση του Λευκού Οίκου «δημοσιογράφοι έσπρωχναν ο ένας τον άλλον φωνάζοντας να μετακινηθούν για να δημιουργηθεί χώρος αλλά κανείς δεν το έπραττε. Μετά από ένα ή δύο λεπτά η ρωσική ασφάλεια απομάκρυνε από τους ηγέτες το κόκκινο σκοινί που τους χώριζε από τους δημοσιογράφους.

The Biden-Putin summit got off to a chaotic start in Geneva as journalists scuffled with one another and Russian security, drowning out some of the leaders’ comments, says @mariatad https://t.co/s3cxYW5P3s pic.twitter.com/vhy5sAZHaF

