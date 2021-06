Ιταλία – τελεφερίκ: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του δυστυχήματος

Το φως της δημοσιότητας είδε ένα βίντεο ντοκουμέντο από το πολύνεκρο δυστύχημα με την πτώση του τελεφερίκ στη βόρεια Ιταλία.

Στο βίντεο φαίνεται η τελευταία διαδρομή της καμπίνας η οποία συνετρίβη σε ορεινή περιοχή κοντά στη λίμνη Ματζόρε, προκαλώντας τον θάνατο 14 ανθρώπων.

Italian media published on Wednesday video footage of the deadly cable car disaster which occurred in northern Italy about three weeks ago. 14 people were killed in the accident, including five Israelis, all from the the same family. pic.twitter.com/LYZpeaRs04

— The Jewish Voice (@JewishVoice) June 16, 2021