Πουλήθηκε η «ματωμένη» έπαυλη του Τσαρλς Μάνσον (εικόνες)

Η έπαυλη στο Λος Άντζελες με την ανατριχιαστική ιστορία – όπου οι οπαδοί του Τσαρλς Μάνσον διέπραξαν τις φρικτές δολοφονίες «Τέιτ – Λα Μπιάνκα», επτά ατόμων τον Αύγουστο του 1969 – βρήκε νέο αγοραστή.

Ο ηθοποιός και ερευνητής παραφυσικών φαινομενων Ζακ Μπάγκανς αγόρασε το σπίτι το 2019 έναντι 1,89 εκατομμυρίων δολαρίων. Ένα χρόνο αργότερα προσπάθησε να το πουλήσει στην τιμή 2,2 εκατομμύρια δολάρια. Μετά από σχεδόν οκτώ μήνες στην αγορά, το σπίτι πουλήθηκε τελικά σε μειωμένη τιμή, στα 1.875.000 δολάρια.

Ο νέος ιδιοκτήτης του σπιτιού είναι κάποιος που θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του, σύμφωνα με την ιστοσελίδα TMZ .

