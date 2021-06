Βρετανία: Υπόκλιση ενός… Μπόινγκ 787 λόγω κατάρρευσης συστήματος προσγείωσης

Μια σπάνια… υπόκλιση έκανε την Παρασκευή ένα Μπόινγκ 787 Dreamliner της British Airways στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, καθώς κατέρρευσε το εμπρόσθιο σύστημα προσγείωσης του αεροσκάφους με αποτέλεσμα να πέσει η καμπίνα των πιλότων στο έδαφος, χωρίς ευτυχώς τραυματισμούς.

Η British Airways επιβεβαίωσε το περιστατικό και δήλωσε ότι διεξάγεται έρευνα για τις αιτίες του.

Ανέφερε επίσης ότι το αεροσκάφος που ήταν σταθμευμένο στη θέση 583 του μεγαλύτερου αεροδρομίου στην Ευρώπη δεν μετέφερε επιβάτες αλλά μόνο εμπορεύματα (cargo).

Ouch!

British Airways 787 Dreamliner (G-ZBJB) has suffered from a nose gear collapse on stand 583 at Heathrow Airport#aviation #AvGeek pic.twitter.com/HdbfnONxNO

— M Zulqarnain B (@MZulqarnainBut1) June 18, 2021