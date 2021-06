Γενέθλια για το πιο πρόωρο βρέφος στον κόσμο που επέζησε

Τα πρώτα του γενέθλια γιόρτασε πριν μερικές ημέρες το πιο πρόωρο βρέφος στον κόσμο που κατάφερε να επιβιώσει. Ο μικρός Ρίτσαρντ γεννήθηκε πέντε μήνες νωρίτερα, οι γιατροί έδιναν 0% πιθανότητες επιβίωσης, αλλά το αγόρι από την Μινεσότα κατάφερε να τους διαψεύσει όλους και να μπει και στο Βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες.

Όταν πέρσι τον Ιούνιο ο Ρίτσαρντ Σκοτ Ουίλιαμ Χάτσινσον γεννήθηκε, ζύγιζε μόλις 340 γραμμάρια, και χωρούσε στη χούφτα των γονιών του. Ποτέ κανένα βρέφος που γεννήθηκε 131 ολόκληρες ημέρες πριν την κανονική ημερομηνία γέννησής του δεν είχε καταφέρει να ζήσει. Μέχρι τον Ρίτσαρντ…

Στις αρχές του πέμπτου μήνα της κύησης η μητέρα του παρουσίασε επιπλοκές που την υποχρέωσαν να γεννήσει το παιδί της υπερβολικά πρόωρα.

«Όταν ο Ρικ και η Μπεθ έλαβαν συμβουλές για το τι να περιμένουν με ένα βρέφος γεννημένο τόσο πρόωρα, η ομάδα των ειδικών μας τους έδωσε 0% πιθανότητες», είπε η δρ Στέισι Κερν, η νεογνολόγος που φρόντιζε τον Ρίτσαρντ στο Νοσοκομείο Παίδων στη Μινεσότα.

«Ήξερα ότι οι πρώτες εβδομάδες της ζωής του Ρίτσαρντ θα ήταν πάρα πολύ δύσκολες, αλλά ένιωθα πως εάν τα κατάφερνε τότε, θα επιβίωνε, είναι μαχητής», πρόσθεσε.

A baby born weighing less than a pound has beaten the odds and celebrated his first birthday, becoming the most premature baby to survive, according to Guinness World Records. Richard Scott William Hutchinson was born five months prematurely. https://t.co/wntJi3zTiD

— CNN (@CNN) June 19, 2021