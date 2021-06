Η συγκλονιστική ιστορία της Βαλερί Μπακό – Δικάζεται για τον φόνο του βασανιστή πατριού και κατόπιν συζύγου της

Στις 13 Μαρτίου του 2016, η Βαλερί Μπακό, 35 ετών τότε, σκότωσε τον Ντανιέλ Πολέτ, 61 ετών. Με τη βοήθεια των δύο παιδιών της, έθαψε το πτώμα σε ένα δάσος, όμως στη συνέχεια καταγγέλθηκε και κατόπιν συνελήφθη τον Οκτώβριο του 2017.

Ομολόγησε αμέσως, δικαιολογώντας την πράξη της έπειτα από ένα μαρτύριο 25 ετών.

Σήμερα, στο δικαστήριο του Σαόν ε Λουάρ, στην κεντρική Γαλλία, ξεκίνησε η δίκη της 40χρονης πλέον Βαλερί Μπακό ενώ σχεδόν 600.000 άνθρωποι έχουν υπογράψει ένα αίτημα με το οποίο ζητούν την αθώωση της.

Valérie Bacot, jugée pour avoir tué son mari et ex-beau père, qui la violait et la prostituait via @BleuBourgogne https://t.co/PusKcpJg90 pic.twitter.com/PKC2z5cVQb

— France Bleu (@francebleu) June 21, 2021