Το 57% του ενήλικου πληθυσμού της ΕΕ έχει λάβει έστω μία δόση του εμβολίου για τον κορωνοϊό

Στο 57% του ενήλικου πληθυσμού της ΕΕ ανέρχεται το ποσοστό εκείνων που έχουν λάβει έστω μία δόση του εμβολίου για τον κορωνοϊό μέχρι σήμερα 21 Ιουνίου, σύμφωνα με γράφημα που ανήρτησε στο τουίτερ η αναπληρώτρια Επικεφαλής Εκπρόσωπος της Κομισιόν, Ντάνα Σπινάντ.

Επισημαίνεται επίσης ότι συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί 325,1 εκατομμύρια εμβολιασμοί στην ΕΕ και έχουν παραδοθεί 385 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων.

