Μαϊάμι: Φόβοι για νεκρούς από κατάρρευση πολυκατοικίας (βίντεο)

Φόβοι για μεγάλο αριθμό νεκρών εκφράζονται στη νότια Φλόριντα μετά τη μερική κατάρρευση πολυκατοικίας κοντά το Μαϊάμι τα ξημερώματα της Πέμπτης τοπική ώρα.

Δεκάδες σωστικά συνεργεία έχουν σπεύσει στο σημείο για τη διάσωση τυχόν εγκλωβισμένων κάτω από τα ερείπια του κτιρίου, μεγάλο τμήμα του οποίου κατέρρευσε μέσα στη νύχτα για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων ενημέρωσης, ένα μεγάλο κομμάτι της πολυκατοικίας στην περιοχή Σέρφσαϊντ έχει πέσει στο έδαφος.

So a building next to my hotel collapsed in Miami Beach during the middle of the night. pic.twitter.com/qLhlhRnP1X

— Jamal Akakpo 🇬🇭 (@AkakpoJamal) June 24, 2021