Μετάλλαξη Δέλτα: Το Ισραήλ επαναφέρει τις μάσκες σε κλειστούς χώρους

Στα πρόθυρα νέου κύματος πανδημίας είναι το Ισραήλ εξαιτίας της μετάλλαξης Δέλτα του κορωνοϊού, καθώς την Πέμπτη, για δεύτερη ημέρα, καταγράφηκαν περισσότερα από 100 νέα κρούσματα.

Η κυβέρνηση Μπένετ αποφάσισε να επαναφέρει τις μάσκες στους κλειστούς χώρους σχεδόν για όλους – και τους εμβολιασμένους – ενώ το μέτρο θα ισχύσει από σήμερα, Παρασκευή, 25 Ιουνίου.

«Λόγω μιας αύξησης στα κρούσματα, το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι «από το μεσημέρι (12:00 ώρα Ελλάδος) σήμερα, θα είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε όλους τους κλειστούς χώρους, με εξαίρεση τα σπίτια».

Ήδη, στο διεθνές αεροδρόμιο του Μπεν Γκουριόρ η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική.

#Israel re-establishes coronavirus cabinet as #DeltaVariant causes minor outbreak, masks now required inside Ben Gurion International Airport pic.twitter.com/qfixzKj5fX

Επιπλέον, το Υπουργείο Υγείας συνιστά τη χρήση μάσκας σε μεγάλες συγκέντρωσεις που πραγματοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους, όπως οι εκδηλώσεις Υπερηφάνειας (Gay Pride) που θα πραγματοποιηθούν το Σαββατοκύριακο.

#Israel coronavirus update: the indoor mask mandate will be reinstated on Friday at 12:00 pm due to the spread of the Delta variant. #COVID19 | #health | #maskshttps://t.co/AhBXtIf1IB

