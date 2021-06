Ανακαλύφθηκε το παλαιότερο θύμα επίθεσης καρχαρία, 3.000 χρόνια πριν

Ενας ανθρώπινος σκελετός ηλικιάς 3.000 ετών που οι επιστήμονες πιστεύουν οτι ανήκει στο παλαιότερο θύμα επίθεσης καρχαρία στον πλανήτη, ανακάλυψαν οι επιστήμονες στην περιοχή Τσουκούμο (Tsukumo) στην Εσωτερική Θάλασσα της Ιαπωνίας (γνωστή και ως Εσωτερική Θάλασσα του Σέτο), τη θάλασσα που χωρίζει τα τρία από τα 4 μεγαλύτερα νησιά που αποτελούν την Ιαπωνία, Χονσού, Σικόκου και Κιούσου.

Ερευνητές του πανεπιστημίου της Οξφόρδης εξέτασαν τον σκελετό και κατέληξαν ότι φέρει τουλάχιστον 790 τραύματα από την επίθεση του προϊστορικού καρχαρία σε χέρια, πόδια, θώρακα και κοιλιακή χώρα.

