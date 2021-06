Διοικητής της ΝΑSA: «Δεν νομίζω ότι είμαστε μόνοι εκεί έξω»

Την εκτίμηση ότι οι άνθρωποι δεν είναι «μόνοι» στο σύμπαν εξέφρασε ο διοικητής της NASA, Μπιλ Νέλσον, στο CNN, σχολιάζοντας την έκθεση των ΗΠΑ για τα UFO που δημοσιοποιήθηκε πριν λίγες μέρες.

Σύμφωνα με την έκθεση, από 144 αναφορές που έχουν γίνει για «UAP» (unidentified aerial phenomena) όλες παραμένουν ανεξήγητες – εκτός από μία: επρόκειτο για ένα μεγάλο μπαλόνι που ξεφούσκωνε. Επίσης, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο εξωγήινης προέλευσης.

«Είμαστε μόνοι εκεί έξω; Προσωπικά νομίζω ότι δεν είμαστε» δήλωσε ο Νέλσον.

