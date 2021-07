Ντουμπάι: Ισχυρή έκρηξη στο λιμάνι Τζεμπέλ Αλί

Μια έκρηξη σημειώθηκε στο Ντουμπάι το βράδυ της Τετάρτης, σύμφωνα με όσα δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters.

Πληροφορίες κάνουν λόγο για έκρηξη σε πλοίο στο λιμάνι Τζεμπέλ Αλί, με φωτογραφίες και βίντεο να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

BREAKING: Large explosion at the Port of Jebel Ali in Dubai, cause unknown pic.twitter.com/8ErwMUxgPS

— BNO News (@BNONews) July 7, 2021