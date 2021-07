Μονακό: Το μυστήριο με το πριγκιπικό ζεύγος

Σενάρια επί σεναρίων έχουν γραφτεί για την απούσα πριγκίπισσα Σαρλίν του Μονακό, από το πριγκιπάτο. Η ίδια εξακολουθεί να βρίσκεται στη Νότια Αφρική, όπου υποβάλλεται, σύμφωνα με το Channel 24 της Νότιας Αφρικής, σε «πολλαπλές επεμβάσεις» μετά την ωτορινολαρυγγολoγική λοίμωξη που υπέστη τον Μάιο.

Σημειωτέον τα παιδιά και ο σύζυγός της, ο πρίγκιπας Αλβέρτος την επισκέφθηκαν τον περασμένο μήνα δημοσιεύοντας φωτογραφίες, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Καθώς συνεχίζεται η ανάρρωσή της, η πρώην Ολυμπιονίκης της κολύμβησης μίλησε στο Channel 24: «Είναι μια δύσκολη περίοδος για μένα. Μου λείπουν πολύ ο άνδρας και τα παιδιά μου».

As rumours swirl surrounding Princess Charlene of Monaco’s scandal-plagued marriage, the royal has opened up about her mysterious disappearance. https://t.co/JZeSafGgie

— news.com.au (@newscomauHQ) July 8, 2021