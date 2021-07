Οι δορυφόροι «είδαν» την έκρηξη στο Ντουμπάι

ΝΤΟΥΜΠΑΪ. Μια τρομερή έκρηξη, αργά την Τετάρτη, σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που βρισκόταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι Τζεμπέλ Αλί του Ντουμπάι, έγινε αισθητή σε όλη την πόλη και προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά. Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης του Ντουμπάι, η πυρκαγιά στο πλοίο κατασβέστηκε χθες χωρίς να υπάρξουν ανθρώπινες απώλειες.

Η έκρηξη εξαπέλυσε ένα ωστικό κύμα μέσα στη γεμάτη με ουρανοξύστες πόλη του Ντουμπάι, προκαλώντας τη δόνηση των τοίχων και των παραθύρων σε γειτονιές μέχρι και 25 χλμ. μακριά από το λιμάνι. Το γραφείο Τύπου του Ντουμπάι δημοσίευσε ένα βίντεο όπου πυροσβέστες σβήνουν τη φωτιά στο λιμάνι, ανάμεσα σε συντρίμμια, ενώ καπνοί υψώνονται στον αέρα. Οι τρομοκρατημένοι κάτοικοι μαγνητοσκόπησαν το συμβάν με τα κινητά τους τηλέφωνα από τα ψηλά διαμερίσματά τους, καθώς μια φλογερή μπάλα φώτισε τον νυχτερινό ουρανό της πόλης. Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή ώστε έγινε ορατή από το Διάστημα, μέσω δορυφόρων.

