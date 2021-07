Ντουμπάι: Η μεγαλύτερη και βαθύτερη πισίνα στον κόσμο

Το Ντουμπάι καυχιέται ήδη για τον ψηλότερο ουρανοξύστη στον κόσμο και το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο στον κόσμο. Αυτή την εβδομάδα η πόλη κατέγραψε ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ για την μεγαλύτερη και βαθύτερη πισίνα στον κόσμο καθώς η μεγαλύτερη αυτή πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων προσπαθεί να προσελκύσει εκ νέου τουρίστες εν μέσω της πανδημίας.

«Η πισίνα αυτή έχει 60 μέτρα βάθος, 15 μέτρα δηλαδή πιο βαθιά από κάθε άλλη πισίνα στον κόσμο και δύο φορές μεγαλύτερη», όπως εξηγεί ο Τζάροντ Τζαμπλόνσκι, ο διευθυντής του Deep Dive Dubai, που διαχειρίζεται το πρότζεκτ.

Όπως προσθέτει ο ίδιος, η πισίνα άνοιξε τις πόρτες της στο κοινό την Τετάρτη, ενώ διαθέτει και μια υποβρύχια πόλη και σύγχρονα συστήματα φωτισμού και ήχου που δημιουργούν διαφορετική ατμόσφαιρα.

Περιέχει έναν όγκο νερού όσο με έξι πισίνες ολυμπιακών διαστάσεων, δηλαδή 14,6 εκατομμύρια λίτρα, σύμφωνα με τον ίδιο.

Η ακαδημία των ρεκόρ Γκίνες επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο το νέο αυτό παγκόσμιο ρεκόρ, το οποίο μέχρι σήμερα κατείχε η πισίνα Deepspot στην Πολωνία με βάθος πάνω από 45 μέτρα.

Σύμφωνα με το CNN, η θερμοκρασία του νερού είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου.

Οι δύτες μπορούν να την εξερευνήσουν κάνοντας καταδύσεις με μπουκάλες ή ελεύθερη κατάδυση.

Μια επίσκεψη διάρκειας μιας ώρας κοστίζει από 115 ως 345 ευρώ.

Επιπλέον, η πισίνα λειτουργεί ως υποβρύχιο κινηματογραφικό στούντιο – το μεγαλύτερο του είδους του στην περιοχή, όπως μεταδίδει το CNN.

Το 2019 πάνω από 16 εκατομμύρια τουρίστες επισκέφθηκαν το Ντουμπάι.

.@CNN: Already home to the world’s tallest skyscraper and the world’s largest mall, #Dubai has just opened another record-breaking attraction — the deepest dive pool in the world. pic.twitter.com/euzn3OpSNA

— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 9, 2021