Πλημμύρες στη Γερμανία: Δεκάδες νεκροί και μεγάλες καταστροφές – Συναγερμός και στην Ολλανδία

Σε τουλάχιστον 58 εκτιμώνται οι νεκροί από τις φονικές πλημμύρες στη δυτική Γερμανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας ανακοίνωσε ότι βρέθηκαν άλλοι τέσσερις νεκροί, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων στα «τουλάχιστον 30» σε αυτήν την περιοχή, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Στη Ρηνανία – Παλατινάτο οι αρχές έκαναν λόγο για άλλους εννέα νεκρούς, πέραν των 19 που είχαν ήδη ανακοινωθεί νωρίτερα.

#BREAKING German authorities estimate at least 58 dead in floods pic.twitter.com/vhbJlw1MwA

— AFP News Agency (@AFP) July 15, 2021