Γερμανία: Στους 93 πλέον οι νεκροί από τις πλημμύρες (βίντεο)

Πάνω από 100 είναι πλέον οι νεκροί σε όλη την Ευρώπη από τις σφοδρές βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες αυτή της εβδομάδας, με τη Γερμανία μόνο να μετρά 93 ανθρώπινες απώλειες, ενώ οι αγνοούμενοι είναι άνω των 1.300.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, μία από τις πλέον πληγείσες περιοχές, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον στους 43, έναντι 31 την Πέμπτη, κατά τις τοπικές αρχές.

Πολλοί άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και άλλοι αγνοούνται έπειτα από μεγάλη κατολίσθηση, που προκλήθηκε σήμερα το πρωί από τις σφοδρές βροχοπτώσεις, παρασύροντας σπίτια στην κοινότητα του Ερσταντ-Μπλέσεμ, κοντά στην Κολωνία.

«Τα σπίτια παρασύρθηκαν από τα νερά και ορισμένα κατέρρευσαν. Πολλοί άνθρωποι αγνοούνται», σύμφωνα με tweet των κοινοτικών αρχών της περιοχής της Κολωνίας. Εκπρόσωπος δήλωσε ότι υπάρχει επίσης μεγάλος αριθμός επιβεβαιωμένων θανάτων.

DEVASTATION: Floodwaters surge through German towns as the death roll rises above 90 and over 1000 are still missing. https://t.co/KT9w3dsuOs pic.twitter.com/Iz7jyDy8iX

— ABC News (@ABC) July 16, 2021