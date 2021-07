Μέρκελ: Σχεδόν αποκοιμήθηκε σε ζωντανή μετάδοση – Το βίντεο έγινε viral

Ο τηλεοπτικός φακός «συνέλαβε» τη Γερμανίδα Καγκελάριο Άγκελα Μέρκελ να μην μπορεί να κρατήσει τα μάτια της ανοιχτά κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με πολίτες και το βίντεο έγινε viral.

Το θέμα της συζήτησης ήταν ο αντίκτυπος της πανδημίας και ο εμβολιασμός και η Μέρκελ σχεδόν αποκοιμήθηκε, καθώς -όπως σχολιάζουν- τα γερμανικά μέσα ήταν κουρασμένη από τα πολλά ταξίδια των τελευταίων ημερών.

Η ίδια αγωνιζόταν να κρατήσει ανοιχτά τα μάτια της, αλλά όταν ήταν η σειρά της να μιλήσει επέστρεψε αμέσως την προσοχή της στην κουβέντα.

German chancellor Angela Merkel seems to nod off during a virtual citizen dialogue pic.twitter.com/9b9r0X1Xp5

— Reuters (@Reuters) July 14, 2021