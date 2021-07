Σνόουντεν περί Pegasus: Πρόκειται για την αποκάλυψη της χρονιάς

Ως «αποκάλυψη της χρονιάς» χαρακτήρισε ο Έντουαρντ Σνόουντεν την είδηση 17 διεθνών μέσων ενημέρωσης την Κυριακή περί παρακολούθησης πιθανώς χιλιάδων πολιτικών, επιχειρηματιών και άλλων προσωπικοτήτων μέσω λογισμικού ισραηλινής εταιρίας.

Σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο πρώην υπάλληλος των NSA και CIA που αποκάλυψε πολλά στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία των μυστικών υπηρεσιών στις ΗΠΑ και ακολούθως ζήτησε άσυλο στη Ρωσία, δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του για το ρεπορτάζ του «Pegasus project» που δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα σε κάποια από τα πιο έγκυρα ΜΜΕ του κόσμου.

«Σταματήστε ό,τι κάνετε και διαβάστε αυτό» έγραψε στην ανάρτησή του ο 38χρονος Αμερικανός που έχει πλέον εξασφαλίσει μόνιμη άδεια παραμονής στη Ρωσία.

Stop what you’re doing and read this. This leak is going to be the story of the year: (LINK: https://t.co/zhC0LN4TlC) pic.twitter.com/doo4HDDzxt

— Edward Snowden (@Snowden) July 18, 2021