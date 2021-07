Αυστραλία: Λαθροπαραλαβή τσιγάρων με… drone σε ξενοδοχείο καραντίνας (βίντεο)

Δεν παλεύεται το… θεριακλίκι στην καραντίνα, φαίνεται πως σκέφτηκε τουρίστρια σε ξενοδοχείο καραντίνας στην Αυστραλία, και παρήγγειλε να της φέρουν τσιγάρα στο μπαλκόνι της… αεροπορικώς.

Η υποχρέωση για καραντίνα με την επιστροφή της φαίνεται ότι έφερε σε απόγνωση μια Αυστραλή, που ενώ απαγορεύεται η παραγγελία καπνικών ειδών κατά τη διάρκεια του περιορισμού μετά το ταξίδι, εκείνη φρόντισε να εξασφαλίσει τα… προς το καπνίζειν καθώς φαίνεται πως είχε μείνει «άκαπνη».

Έτσι φέρεται να έκανε την παραγγελία της για παραλαβή κρυφά στο μπαλκόνι της, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Nine της Αυστραλίας.

Φορτωμένο με το πακέτο των τσιγάρων, ένα τηλεχειριζόμενο ελικοπτεράκι άρχισε να πλησιάζει το ξενοδοχείο στο Μπρόουντμπιτς της Γκολντ Κόουστ, μέρα-μεσημέρι μάλιστα, τραβώντας τα βλέμματα και κάποιου από τους εργαζόμενους στο ξενοδοχείο.

How far would you go for a smoke?

A woman in Queensland hotel quarantine has gone above and beyond, breaching her isolation conditions by getting a packet of cigarettes delivered to her unit by drone. #9News

Read more: https://t.co/hHhVSHaswy pic.twitter.com/mZc9VISmqP

— 9News Perth (@9NewsPerth) July 20, 2021