Τουρκία: Ο Ερντογάν μοίρασε… τσάι στους πυρόπληκτους (βίντεο)

Στη Μαρμαρίδα, μια από τις περιοχές που επλήγησαν σφόδρα από τις μεγάλες δασικές φωτιές των τελευταίων 24ωρων στην Τουρκία, βρέθηκε χθες το βράδυ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η επίσκεψη του Τούρκου προέδρου ήρθε εν μέσω πολυμέτωπων πυρών κατά της κυβέρνησης για τη διαχείριση της κρίσης, προκαλώντας εσωτερικές αναταράξεις.

Μεταξύ, άλλων ο Ερντογάν επανέλαβε το αφήγημα περί δολιοφθοράς σχετικά με τα αίτια των πυρκαγιών, ενώ σημείωσε ότι με τη συνδρομή ξένων χωρών ο αριθμός των πυροσβεστικών αεροσκαφών που επιχειρεί αυξήθηκε σημαντικά, επιχειρώντας να κατευνάσει την οργή πολιτών και τις σφοδρές επικρίσεις για μη επαρκή εναέρια υποστήριξη των επιχειρήσεων κατάσβεσης.

Αίσθηση, πάντως, προκάλεσαν και οι εικόνες με τον Τούρκο πρόεδρο να μοιράζει… τσάι στους πυρόπληκτους πολίτες, ενώ περνούσε με το προεδρικό λεωφορείο από τις περιοχές που βρέθηκαν στο επίκεντρο των καταστροφών.

President Erdogan visits Marmaris, ravaged by wildfires, and chooses to throw out boxes of tea to locals as he drives by pic.twitter.com/xU5vsFw4wa

— Mark Lowen (@marklowen) July 31, 2021