Γουχάν: Τεστ σε όλους τους κατοίκους μετά την εμφάνιση της μετάλλαξης Δέλτα

Σχέδιο για διενέργεια τεστ κορωνοϊού σε ολόκληρο τον πληθυσμό θέτουν σε εφαρμογή οι αρχές της πόλης Γουχάν, στην Κίνα, μετά τις πρώτες τοπικές μολύνσεις έπειτα από έναν χρόνο.

Η πόλη των 11 εκατομμυρίων «ξεκινά γρήγορα τεστ για όλους τους κατοίκους», δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος της Γουχάν, Λι Τάο, σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι αρχές ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι εντοπίστηκαν επτά τοπικά μεταδιδόμενες μολύνσεις μεταξύ μεταναστών εργαζομένων στην πόλη.

Στη Γουχάν, από όπου ξεκίνησε στο τέλος του 2019 η πανδημία, δεν είχαν αναφερθεί εγχώρια κρούσματα από τον Μάιο του 2020, αν και εντοπίστηκαν κάποιες μολύνσεις σε ανθρώπους που επέστρεφαν από το εξωτερικό.

Η Κίνα κάλεσε τους κατοίκους μεγάλων πόλεων να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και προχωρά σε μαζικά τεστ τις τελευταίες ημέρες, σε μια προσπάθεια να μην εξαπλωθεί ο ιός στη χώρα. Η χώρα ανέφερε 61 εγχώρια κρούσματα την Τρίτη, με φόντο την εξάπλωση της μετάλλαξης Δέλτα, που έφτασε σε δεκάδες πόλεις.

Η Κίνα είχε καταφέρει σχεδόν να εξαλείψει την επιδημία στο έδαφός της από την άνοιξη του 2020, με τη ζωή να επιστρέφει στην κανονικότητα, παρά το γεγονός ότι εμφανίζονταν σποραδικές και πολύ περιορισμένες νέες εστίες της COVID-19.

Ωστόσο, η νέα εστία του παραλλαγμένου στελέχους Δέλτα, που εντοπίστηκε για πρώτη φορά τον Ιούλιο στη Νανκίν, εξαπλώνεται γρήγορα. Η αναζωπύρωση της επιδημίας παραμένει περιορισμένη στην Κίνα σε σχέση με άλλες χώρες, όμως η νέα εστία έχει επεκταθεί γεωγραφικά περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη τους τελευταίους μήνες στη χώρα.

#UPDATES Authorities in Wuhan, the central Chinese city where the coronavirus emerged, say they are “swiftly launching comprehensive nucleic acid testing of all residents”, a day after seven cases were found, the first local infections in more than a year pic.twitter.com/4CWlgzU6ar

— AFP News Agency (@AFP) August 3, 2021