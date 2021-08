Ξένος Τύπος για καύσωνα: «Η Ελλάδα καίγεται, τηγανίζεις αυγό στον ήλιο»

Για το χειρότερο κύμα καύσωνα στην Ελλάδα, εδώ και τρεις δεκαετίες, κάνουν λόγο τα ξένα μέσα ενημέρωσης.

Χαρακτηριστικό είναι βίντεο που δημοσίευσε η Deutsche Welle, στο οποίο αναφέρεται ότι έχει τόση ζέστη, ικανή να τηγανίσεις αύγο στον ήλιο.

Greece is HOT right now 🔥

The country is facing its worst heatwave in over three decades. pic.twitter.com/MleAfCUgMN

— DW News (@dwnews) August 3, 2021