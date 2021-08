Τουρκία: Τέσσερις νεκροί και ένας αγνοούμενος από αιφνίδιες πλημμύρες (βίντεο)

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αιφνίδιες πλημμύρες που σημειώθηκαν στην Κασταμονή της τουρκικής περιφέρειας της Μαύρης Θάλασσας και ένας άνθρωπος αγνοείται, ανακοίνωσε σήμερα η Διεύθυνση Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD).

Πλημμύρες σημειώθηκαν επίσης στις επαρχίες Μπαρτίν και Σινώπης στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Η κρατική ραδιοτηλεόραση TRT Haber μετέδωσε χθες, Τετάρτη, πως ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από καρδιακή ανακοπή στις πλημμύρες που έπληξαν την Μπαρτίν.

Dozens of cars swept away and people left stranded on a gas station roof amid severe flooding in northern Turkey.

Turkish officials said at least one person was killed and others were missing in the floods but did not provide an exact number. https://t.co/7uqN5hevza pic.twitter.com/rbXJaj9qzA

