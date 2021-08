Αϊτή: Σεισμός 7,2 βαθμών, συναγερμός για τσουνάμι (εικόνες και βίντεο)

Συναγερμός για τσουνάμι εκδόθηκε το Σάββατο μετά τον σεισμό μεγέθους 7,2 βαθμών που σημειώθηκε στην Αϊτή, σύμφωνα με το αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής (USGS). Σύμφωνα με το CNN υπάρχουν νεκροί από την ισχυρότατη δόνηση ενώ οι πρώτες εικόνες εμφανίζουν εκτεταμένες ζημιές.

Ο σεισμός σημειώθηκε γύρω στις 8.30 τοπική ώρα (15.30 ώρα Ελλάδας), σε απόσταση άνω των 160 χλμ νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς, σύμφωνα με το αμερικανικό σεισμολογικό κέντρο USGS. Το εστιακό βάθος του σεισμού εκτιμάται στα 10 χιλιόμετρα.

Η δόνηση έγινε αισθητή στο σύνολο της χώρας της Καραϊβικής και υλικές ζημιές έχουν ήδη καταγραφεί στις πόλεις Ζέρεμι και Λε Κάι, σύμφωνα με τις φωτογραφίες αυτοπτών μαρτύρων στη νοτιοδυτική χερσόνησο της νήσου Ισπανιόλα, όπου βρίσκεται η Αϊτή.

JUST IN 🚨 Video shows massive damages after strong earthquake in Haiti — people feared dead pic.twitter.com/ALOJZl8OZH

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 14, 2021