Οι Ταλιμπάν εισβάλλουν στην Καμπούλ

Οι Ταλιμπάν έχουν αρχίσει να εισέρχονται από όλες τις πλευρές στην πρωτεύουσα Καμπούλ, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Reuters επικαλούμενο το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας και ενώ οι ΗΠΑ εκκένωναν διπλωμάτες από την πρεσβεία τους με ελικόπτερο.

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν πως οι διπλωμάτες μεταφέρονται στο αεροδρόμιο από την πρεσβεία που βρίσκεται στον οχυρωμένο τομέα Ουαζίρ Ακμπάρ Χαν. Περισσότερα αμερικανικά στρατεύματα στέλνονται για να βοηθήσουν τις εκκενώσεις μετά την προέλαση-αστραπή των Ταλιμπάν που οδήγησε την ισλαμική οργάνωση στην Καμπούλ μέσα σε ελάχιστες ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ανταποκριτής του Sky News, στους δρόμους της πρωτεύουσας ακούγονται πυροβολισμοί, ενώ το προεδρικό παλάτι βρίσκεται σε αποκλεισμό.

Το ΒBC μετέδωσε βίντεο στο οποίο Αφγανοί συνωστίζονται έξω από τράπεζες.

BREAKING: Three Afghan officials have confirmed that Taliban militants have entered the outskirts of the capital city Kabul.

It is the last major city that has not yet fallen to the Taliban.

Read the latest on the situation in Afghanistan: https://t.co/w2hGBqimAc pic.twitter.com/SoGTJqsWmQ

