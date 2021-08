Αφγανιστάν: Εκρήξεις στην Καμπούλ, με τους Ταλιμπάν μέσα στο προεδρικό μέγαρο (βίντεο)

Σειρά εκρήξεων μετρίας έντασης ακούστηκε στην αφγανική πρωτεύουσα Καμπούλ, μετέδωσαν το βράδυ της Κυριακής τοπικά μέσα ενημέρωσης, εν μέσω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας μετά την είσοδο των μαχητών Ταλιμπάν στην πόλη και την απότομη έξοδο του προέδρου Ασράφ Γάνι.

Την ίδια ώρα στο προεδρικό μέγαρο οι Ταλιμπάν εμφανίζονται έτοιμοι να αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας χωρίς την παραμικρή διάθεση για συμβιβασμούς που αρχικά είχαν διαφανεί.

Armed Taliban fighters have entered Afghanistan’s presidential palace in Kabul hours after President Ashraf Ghani fled the country.

