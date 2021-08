Αεροδρόμιο Καμπούλ: Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι ποδοπατήθηκαν μέχρι θανάτου (βίντεο)

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχουν ποδοπατηθεί μέχρι θανάτου και πολλοί ακόμη έχουν τραυματιστεί καθώς πολλές εκατοντάδες Αφγανοί σπεύδουν όπως-όπως στο αεροδρόμιο της Καμπούλ για να διαφύγουν.

Μία ημέρα μετά την ολοκληρωτική κυριαρχία των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, πολίτες προσπαθούν με κάθε τρόπο να βρουν δρόμο διαφυγής από τη χώρα, ποδοπατώντας ο ένας τον άλλον με την ελπίδα να φτάσουν στην πόρτα κάποιου από τα λίγα πλέον στρατιωτικά αεροπλάνα που απογειώνονται από το αεροδρόμιο Χαμίντ Καρζάι.

NOW – Chaos at #Kabul airport: Hundreds want to leave Afghanistan and are panicking. Gunshots can be heard.pic.twitter.com/JW1jHRgcIq

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) August 15, 2021