Αεροδρόμιο Καμπούλ: Αφγανοί πέφτουν στο κενό από αεροπλάνο που απογειώνεται (βίντεο)

Η απελπισία κάποιων Αφγανών να ξεφύγουν από την καταδυνάστευση των Ταλιμπάν τους οδηγεί σε απονενοημένες πράξεις, όπως είναι το να γαντζωθούν στις ρόδες των αεροσκαφών που απογειώνονται.

Βίντεο που κάνει τον γύρο του Διαδικτύου εμφανίζει ανθρώπους να πέφτουν από αεροσκάφος που φεύγει από το αεροδρόμιο Χαμίντ Καρζάι της Καμπούλ. Πρόκειται για τα μικρά μαύρα σημάδια που φαίνονται να πέφτουν από το αεροπλάνο την ώρα που εκείνο κερδίζει ύψος.

Exclusive – The video shows a flight from #Kabul airport where two people are thrown from a plane into the the people’s homes.#Afghanistan #Taliban pic.twitter.com/GlSgjNApJj

— Aśvaka – آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021