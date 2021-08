Γερμανία: Εγκρίθηκε ο εμβολιασμός για τους άνω των 12 ετών

Η συμβουλευτική επιτροπή εμβολιασμού της Γερμανίας (STIKO) συνιστά τον εμβολιασμό κατά της Covid-19 όλων ηλικίας από 12 ετών και άνω.

Η ηλικιακή ομάδα των 12 – 17 ετών μπορούσε να κάνει ούτως ή άλλως το εμβόλιο, καθώς οι υπουργοί Υγείας επέλεξαν να αντιταχθούν στην προηγούμενη σύσταση της STIKO.

Germany’s vaccine advisory board – STIKO – is recommending everyone over 12 get a #COVID19 jab.

Those aged 12-17 had been able to get one anyway – with health ministers choosing to go against STIKO’s previous advice.

But its lack of endorsement until now had unsettled many 💉 pic.twitter.com/GC9ctinicY

— DW Politics (@dw_politics) August 16, 2021