NATO: Έκτακτο συμβούλιο στις 20 Αυγούστου για το Αφγανιστάν

Έκτακτο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, με τηλεδιάσκεψη, συγκάλεσε για την Παρασκευή 20 Αυγούστου και με θέμα το Αφγανιστάν, ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας, Γενς Στόλτενμπεργκ.

«Έχω συγκαλέσει έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ την Παρασκευή 20 Αυγούστου για να συνεχίσουμε τον στενό συντονισμό και να συζητήσουμε την κοινή μας προσέγγιση για το Αφγανιστάν» έγραψε στο Τwitter ο Γ. Στόλτενμπεργκ.

I have convened an extraordinary virtual meeting of #NATO Foreign Ministers this Friday 20 August to continue our close coordination & discuss our common approach on #Afghanistan.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) August 18, 2021