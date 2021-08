Ταλιμπάν: Κλίμα τρομοκρατίας με αιφνιδιαστικές «επισκέψεις» κατ’ οίκον

Ένοπλοι Ταλιμπάν χτυπούν τις πόρτες σε πόλεις, σε ολόκληρη τη χώρα σήμερα, σύμφωνα με μαρτυρίες, λέγοντας στους φοβισμένους κατοίκους να επιστρέψουν στις δουλειές τους.

Στην πρώτη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν, μετά την κατάληψη της Καμπούλ, οι Ταλιμπάν υποσχέθηκαν χθες ειρήνη, ευημερία και φάνηκε να κρατούν αποστάσεις από τους προηγούμενους κανόνες που προέβλεπαν την απαγόρευση της εργασίας για τις γυναίκες. Όμως, πολλοί άνθρωποι παραμένουν ανήσυχοι.

Η 38χρονη Γουασίμα είπε πως σοκαρίστηκε όταν τρεις Ταλιμπάν με όπλα επισκέφθηκαν το σπίτι της, στην πόλη Χεράτ, σήμερα το πρωί. Κατέγραψαν τα προσωπικά στοιχεία της, τη ρώτησαν σχετικά με τη δουλειά της (δουλύει σε οργάνωση αρωγής) και τον μισθό της αλλά και της είπαν να επιστρέψει στην εργασία της, σύμφωνα με όσα περιέγραψε η ίδια.

Afghan girls beg American soldiers at Kabul airport to save them from what they know is coming…. #Afghanistan . pic.twitter.com/mClAaBwNle

Πάνω από 12 άνθρωποι ανέφεραν στο Reuters πως δέχθηκαν απρόσμενες επισκέψεις από τους Ταλιμπάν τις τελευταίες 24 ώρες, από την πρωτεύουσα Καμπούλ έως το Λασκάρ Γκαχ , στα νότια, και το Μαζάρ-ι-Σαρίφ, στα βόρεια.

Δεν θέλησαν να αποκαλύψουν τα ονόματά τους, υπό τον φόβο αντιποίνων.

Αν και οι Ταλιμπάν ενεθάρρυναν τους ανθρώπους να πάνε να δουλέψουν, ορισμένοι σημείωσαν πως ένιωσαν ότι οι έλεγχοι ήταν σχεδιασμένοι για να εκφοβίσουν.

Ένας εκπρόσωπος Τύπου των Ταλιμπάν δεν έχει ανταποκριθεί άμεσα στο αίτημα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters να σχολιάσει τις επισκέψεις.

Στη συνέντευξη Tύπου της Τρίτης, ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ δήλωσε πως η ισλαμιστική οργάνωση επιδιώκει καλές σχέσεις με άλλες χώρες, που θα επιτρέψουν την ανάκαμψη της οικονομίας.

Ωστόσο, ορισμένοι δεν κρύβουν τον προβληματισμό τους για τους Ταλιμπάν, οι οποίοι κατά την προηγούμενη εξουσία τους, μεταξύ 1996-2001, υπαγόρευαν ότι οι γυναίκες δεν μπορούσαν να εργαστούν και στα κορίτσια δεν επιτρεπόταν να πάνε σχολείο, ενώ επέβαλαν τιμωρίες, όπως λιθοβολισμό.

Η παρουσιάστρια Σαμπνάμ Νταουράν κατήγγειλε σε ένα βίντεο, που ανήρτησε στο Twitter σήμερα, ότι την έδιωξαν από τη δουλειά της στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο του Αφγανιστάν Radio Television Afghanistan.

«Μου είπαν ότι το καθεστώς άλλαξε. Δεν σου επιτρέπεται να είσαι εδώ, πήγαινε σπίτι», αποκάλυψε.

Ενδεικτικός των διαθέσεων των Tαλιμπάν είναι και ο τρόπος που κατέστειλαν εκδήλωση διαμαρτυρίας στο Τζαλαλαμπάντ.

Taliban fighters fired into the crowd and beat protesters and journalists during an outpouring of public anger in Jalalabad on Wednesday. Despite the risks, hundreds marched through the main shopping street of the city, waving flags of the Afghan Republic. https://t.co/Ii0RIUWqRg pic.twitter.com/uwa0zDvJlI

— The New York Times (@nytimes) August 18, 2021