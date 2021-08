Αφγανός διεθνής ποδοσφαιριστής μεταξύ των «αυτοχείρων» του αεροδρομίου της Καμπούλ

Ισπανοί και Αφγανοί πολίτες, μέλη του προσωπικού της πρεσβείας της Ισπανίας στην Καμπούλ, εγκαταλείπουν την αφγανική πρωτεύουσα μετά την έλευση των Ταλιμπάν. (Φωτ. Ministry of Defense of Spain/Handout via REUTERS)