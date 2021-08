Χιλιάδες απελπισμένοι πολιορκούν το αεροδρόμιο της Καμπούλ

Χιλιάδες άνθρωποι, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων χωρίς καμία πιθανότητα διαφυγής, εξακολουθούν να συνωστίζονται έξω από το συγκρότημα του αεροδρομίου της Καμπούλ.

Ο μόνος τρόπος ίσως να μπεις μέσα σε αυτό, περιγράφει ο απεσταλμένος του BBC, είναι να καταφέρεις να διασχίσεις όλο αυτό το πλήθος και να δείξεις τα έγγραφά σου που δικαιολογούν την αναχώρηση, στο πρόσωπο κάποιου δυτικού στρατιώτη -η περιγραφή του ΒΒC αφορά τους Βρετανούς- ελπίζοντας ότι θα σου επιτρέψει να περάσεις.

🔴Afghanistan: If you can’t take us, take our children, plead crowd outside Kabul airport.

Thousands desperate to leave Afghanistan await their chance amid Taliban thuggery and confusion

Thread⬇️https://t.co/lo1rIgOwy5 pic.twitter.com/uAhMmzj8Fl

— Telegraph World News (@TelegraphWorld) August 20, 2021