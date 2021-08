Τραγωδία δίχως τέλος – Η Καμπούλ παραδίδεται στο χάος

Με τον πλέον τραγικό τρόπο επιβεβαιώθηκαν οι εμμένουσες πληροφορίες που μετέδιδαν διπλωματικές πηγές δυτικών χωρών τα τελευταία 24ωρα για επικείμενη τρομοκρατική ενέργεια στο αεροδρόμιο της Καμπούλ.

Περί τις 16: 40 το απόγευμα της Πέμπτης δύο εκρήξεις σημειώθηκαν έξω από την πύλη Abbey του αεροδρομίου, όπου στεγάζονται οι αμερικανικές και βρετανικές δυνάμεις προκαλώντας λουτρό αίματος μεταξύ των χιλιάδων, απεγνωσμένων ανθρώπων που συνωστίζονταν καθημερινά εκεί με την ελπίδα της διαφυγής.

Μαρτυρίες ανέφεραν ότι τη στιγμή της έκρηξης στο σημείο βρίσκονταν περίπου 400 έως 500 άτομα.

Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων παρέμενε συγκεχυμένος. Στέλεχος των Ταλιμπάν μιλούσε για 13 – 20 νεκρούς, μεταξύ των οποίων και μικρά παιδιά.

Πηγές του αφγανικού υπουργείου Υγείας ανέβασαν αργότερα τον αριθμό σε τουλάχιστον 40, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε εκατοντάδες.

Sewage canal where Afghans were vetted after their documents was packed with Afghans including women and children. A suicide attacker blew himself up in the middle of a large crowd. At least another attacker started shooting, multiple eye witnesses in the area&a friend tells me. pic.twitter.com/1MHuLOZnDl

— BILAL SARWARY (@bsarwary) August 26, 2021