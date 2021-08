Αγγλία: Ένας στους 70 είχε κορωνοϊό την περασμένη εβδομάδα

Καλπάζει η πανδημία στην Αγγλία. Η Βρετανική Υπηρεσία Εθνικής Στατιστικής εκτίμησε σήμερα ότι ένας στους 70 πολίτες της Αγγλίας είχε μολυνθεί με COVID-19 την περασμένη εβδομάδα (που τελείωσε στις 20 Αυγούστου), αριθμός αρκετά αυξημένος σε σχέση με τον 1 στους 80 της προπερασμένης εβδομάδας.

Αναφορικά με τον εμβολιασμό, έως τις 25 Αυγούστου, 47.860.628 άνθρωποι (το 88,1% του ενήλικου πληθυσμού) είχε κάνει μια τουλάχιστον δόση, ενώ 42.234.417 πολίτες (77,7% του ενήλικου πληθυσμού) είχε ολοκληρώσει και τις δύο δόσεις.

Office for National Statistics says an estimated 1 in 70 people in England had COVID-19 in latest week which is up from one in 80 previously

For more on this and other news visit https://t.co/8OWd2TvLrt

— Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) August 27, 2021