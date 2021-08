Κορωνοϊός: Πώς η Δανία κατάφερε να συνθλίψει τη μετάλλαξη «Δέλτα»

H Δανία σχεδιάζει να άρει όλους τους εναπομείναντες περιορισμούς για την Covid-19 έως τις 10 Σεπτεμβρίου, καθώς το υπουργείο Υγείας δήλωσε ότι ο ιός «δεν αποτελεί πλέον κρίσιμη απειλή για την κοινωνία» λόγω των υψηλών ποσοστών εμβολιασμού.

«Η επιδημία είναι υπό έλεγχο, καταγράφουμε ρεκόρ εμβολιασμού», δήλωσε ο υπουργός Υγείας, Μάγκνους Χένικε. «Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αίρονται οι περιορισμοί». Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι ακόμη και αν η χώρα βρίσκεται «σε καλό σημείο αυτή τη στιγμή», η επιδημία δεν έχει τελειώσει και η κυβέρνηση δεν θα διστάσει να «ενεργήσει γρήγορα εάν η πανδημία απειλήσει ξανά τη λειτουργία της κοινωνίας».

Η Δανία βρίσκεται στην τρίτη θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ όσον αφορά τα ποσοστά εμβολιασμών, σύμφωνα με το Our World in Data, με το 71% του πληθυσμού να έχει κάνει και τις δύο δόσεις. Η Μάλτα βρίσκεται στο 80% και η Πορτογαλία στο 73%. Στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει εμβολιαστεί πλήρως το 62% του πληθυσμού.

Σύμφωνα με την ίδια δημοσίευση, ο επταήμερος κυλιόμενος μέσος όρος νέων κρουσμάτων κορωνοϊού ανά εκατομμύριο κατοίκους ανέρχεται σε 167, ελαφρώς πάνω 149 που είναι ο μέσος όρος της ΕΕ, αλλά πολύ κάτω από το 492 της Βρετανίας.

Η χώρα ήταν μία από τις πρώτες στην Ευρώπη που επέβαλε τον Μάρτιο του 2020 μερικό lockdown, κλείνοντας σχολεία και μη αναγκαίες επιχειρήσεις και υπηρεσίες. Ήταν επίσης από τα πρώτα κράτη που άρχισαν να ανοίγουν ξανά μετά τη χαλάρωση των περιορισμών, ανακοινώνοντας μάλιστα την εφαρμογή «διαβατηρίου για τον κορωνοϊό» στις 21 Απριλίου.

Από τότε, εστιατόρια, μπαρ, κινηματογράφοι, γυμναστήρια, γήπεδα και κομμωτήρια δέχονται πελάτες που έχουν εμβολιαστεί πλήρως, έχουν αρνητικό τεστ 72 ωρών ή έχουν προσβληθεί από Covid τις τελευταίες δύο έως 12 εβδομάδες.

