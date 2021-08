Aφγανιστάν: Νέα έκρηξη στην Καμπούλ

Nέα έκρηξη στην Καμπούλ, την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο και στη συνέχεια επιβεβαίωσαν και άλλα διεθνή μέσα, καθώς και κρατικές πηγές της χώρας.

Όπως μεταδίδουν το Reuters και το Αl Jazeera επικαλούμενα επίσης μαρτυρίες, φαίνεται πως η έκρηξη προκλήθηκε από εκτόξευση ρουκέτας, σε κατοικημένη περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ.

The blast heard in Kabul is apparently a missile that hit a residential house in Khajeh Baghra area which is few miles away from the Kabul airport. Both ISIS and Taliban have in the past hit missile in residential areas in and around Kabul.

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) August 29, 2021