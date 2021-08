Ο τυφώνας Άιντα σαρώνει τις ΗΠΑ – Οι εικόνες της καταστροφής

Ένας νεκρός, πάνω από ένα εκατομμύρια νοικοκυριά με προβλήματα ηλεκτροδότησης και τεράστιες υλικές καταστροφές είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός από την επέλαση του τυφώνα Άιντα. Νωρίτερα, ο Οργανισμός Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών του Τενεσί ζήτησε από τους κατοίκους να προετοιμαστούν για την άφιξη του τυφώνα.

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (NHC) έχει υποβαθμίσει τον Άιντα στην Κατηγορία 2 της πεντάβαθμης κατηγορίας Σαφίρ-Σίμσον, προειδοποιώντας όμως πως συνεχίζει να φέρνει ισχυρούς ανέμους και ενδέχεται να προκαλέσει ξαφνικές πλημμύρες σε τομείς της νοτιοανατολικής Λουιζιάνας.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη, ο τυφώνας αναμένεται να εξασθενίσει μέσα στο επόμενο 24ωρο, ωστόσο θα παραμείνει τυφώνας για αρκετές ώρες ακόμη και θα κινηθεί προς την ενδοχώρα.

Κάτοικοι της Λουιζιάνα, λίγο πρiν την άφιξη του τυφώνα Άιντα. REUTERS/Marco Bello

Φάρος στη Νέα Ορλεάνη «σφυροκοπείται» από κύματα. Michael DeMocker/ USA TODAY Network via REUTERS

Hurricane Ida makes landfall in Louisiana as an extremely dangerous Category 4 storm, knocking out power to New Orleans https://t.co/RbqDOflNYX pic.twitter.com/SNYKaYGc78 — Reuters (@Reuters) August 30, 2021

Αστυνομικοι στα συντρίμμια κτιρίου που κατέρρευσε στη Νέα Ορλεάνη. AP IMAGES / Gerald Herbert

Κομμάτι οροφής κτιρίου που «ξήλωσε» ο αέρας μπλοκάρει δρόμο στη Νέα Ορλεάνη. AP Photo/Eric Gay

Καταστροφές και διακοπές ηλεκτροδότησης για χιλιάδες κατοίκους της περιοχής του Κόλπου έχει προκαλέσει ο τυφώνας Άιντα. AP Photo/Eric Gay

Μισοβυθισμένο όχημα δίπλα από κεντρική λεωφόρο στο Μισισίπι. AP Photo/Steve Helber

Security camera footage in St. Bernard Parish, Louisiana shows streets and structures flooded over the course of an hour, just before Hurricane Ida made landfall as a major Category 4 storm. https://t.co/ZxTPmtkatl pic.twitter.com/SR1HrgxHzu — ABC News (@ABC) August 29, 2021

Ο τυφώνας βύθισε στο σκοτάδι πολλά κτίρια στο κέντρο της Νέας Ορλεάνης. AP Photo/Gerald Herbert

Powerful winds from Hurricane Ida ripped the roof off a clinic in Larose, Louisiana. https://t.co/xuwr7Rtk6W pic.twitter.com/Bago5rRt7d — CNN (@CNN) August 30, 2021