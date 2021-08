Το ιρλανδικό θαύμα της ανοσίας – Πρώτη χώρα με πλήρως εμβολιασμένους πολίτες

Σχεδόν εννέα στους 10 ενήλικους Ιρλανδούς έχουν εμβολιαστεί πλήρως κατά του κορωνοϊού, με το εμβολιαστικό πρόγραμμα που ακολούθησε η χώρα να κρίνεται επιτυχημένο και να βαίνει προς ολοκλήρωση, χάρη στην υψηλή ζήτηση.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της χώρας, Μιχόλ Μάρτιν, το ποσοστό των ενηλίκων στην Ιρλανδία που έχουν εμβολιαστεί πλήρως ανέρχεται σε 88,1%. Βάσει στοιχείων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), το ποσοστό των πλήρως εμβολιασμένων ενήλικων φτάνει το 85,5%, με την Ιρλανδία να ακολουθεί τη Μάλτα και την Ισλανδία -χώρες με πληθυσμό κάτω του ενός εκατ.- στο ποσοστό εμβολιασμών.

Την ίδια ώρα, το ποσοστό των Ιρλανδών που έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου, υπερβαίνει το 90%. Σημειώνεται ότι η Ιρλανδία έχει πληθυσμό 4,9 εκατ.

88.1% of over-18s are now fully vaccinated in Ireland.

Very strong performance by the Vaccine Task Force, HSE and all involved in our rollout.

Vaccination is giving us the protection we need against severe illness – so please get one as soon as you are offered.

— Micheál Martin (@MichealMartinTD) August 30, 2021