Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν περιεργάζονται τα αμερικανικά αεροσκάφη που βρήκαν (βίντεο)

Τα λάφυρα του πολέμου για τους Ταλιμπάν είναι πολύ πλούσια. Ανάμεσα στα όπλα, τα κράνη και πολλά άλλα που άφησαν οι στρατιώτες του τακτικού στρατού του Αφγανιστάν βρίσκεται και σημαντικός στρατιωτικός εξοπλισμός που εγκατέλειψαν οι Αμερικανοί και άλλες διεθνείς δυνάμεις.

Εικόνες του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων δείχνουν τους Ταλιμπάν στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Καμπούλ να περιεργάζονται όσα περιήλθαν πλέον στην κατοχή τους μετά την αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων.

Οι Ταλιμπάν εμφανίζονται μεταξύ άλλων να φωτογραφίζονται μπροστά στα πολεμικά αεροσκάφη, σαν να πρόκειται για τουριστικά αξιοθέατα.

Παρόμοιες σκηνές είχαν καταγραφεί μερικές εβδομάδες νωρίτερα και στην Κανταχάρ, το προπύργιο των Ταλιμπάν στον αφγανικό Νότο.

Taliban showing off more newly acquired hardware — and U.S. tax dollars at work. In this video, a couple of US supplied UH-60 Blackhawk helicopters left at Kandahar airport. Also 2 Russian helicopters (Mi-17s?). pic.twitter.com/cky5IJYjQD

