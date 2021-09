Καμπούλ: Οι Ταλιμπάν πυροβόλησαν στον αέρα για να διαλύσουν διαδήλωση – Βίντεο

Οι Ταλιμπάν πυροβόλησαν στον αέρα σήμερα για να διαλύσουν μια διαδήλωση στην Καμπούλ κατά της βίαιης επιχείρησής του ισλαμιστικού κινήματος για την κατάληψη της επαρχίας Πανσίρ και της παρέμβασης του Πακιστάν στα εσωτερικά ζητήματα του Αφγανιστάν.

Περίπου 70 Αφγανοί, στην πλειονότητά τους γυναίκες, είχαν συγκεντρωθεί μπροστά από την πρεσβεία του Πακιστάν στην Καμπούλ κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα κατά του Ισλαμαμπάντ, που θεωρείται στενός σύμμαχος των Ταλιμπάν.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα το πλήθος διαλύθηκε γρήγορα όταν οι Ταλιμπάν που αναπτύχθηκαν στο σημείο άρχισαν να πυροβολούν στον αέρα.

#protest in Kabul and Taliban firing to disseminate people pic.twitter.com/YGS7cOibbN

— Abdurrazaq Habibi (@Arazaqhabibi) September 7, 2021