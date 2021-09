Αυστραλία: Ένας τρίχρονος έτοιμος για το… Survivor (βίντεο)

Ένα τρίχρονο αγόρι επέδειξε εντυπωσιακές ικανότητες επιβίωσης όταν πέρασε ολομόναχο τρεις νύχτες σε μια θαμνώδη περιοχή της Αυστραλίας με τη θερμοκρασία να πέφτει έως και στους 3 βαθμούς Κελσίου.

Ο μικρός Άντονι «Ατζ» Ελφαλάκ κατάφερε να βρει καθαρό νερό σε ένα κοντινό ρυάκι και αυτή του η ικανότητα πιθανόν να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιβίωσή του.

Οι γονείς του λένε πως πρόκειται για θαύμα. Περίπου 72 ώρες μετά την εξαφάνισή του σε απομακρυσμένη περιοχή βορειοδυτικά του Σύδνεϋ, το αγόρι εντοπίστηκε τελικά από ένα ελικόπτερο.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για ιατρική παρακολούθηση αλλά σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του είναι καλή.

A missing 3-year-old managed to survive three days alone in the Australian bushland by displaying some impressive survival skills. pic.twitter.com/73FWqhSQpa

— DW News (@dwnews) September 8, 2021