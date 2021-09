11η Σεπτεμβρίου – Μετά 20 έτη: Οι ΗΠΑ τιμούν τα θύματα των επιθέσεων (εικόνες & βίντεο)

Aκριβώς 20 χρόνια μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες τιμούν το Σάββατο με εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα τους περίπου 3.000 νεκρούς από τις φονικότερες τζιχαντιστικές επιθέσεις στην ιστορία.

Στις 8.40 το πρωί τοπική ώρα, κάτω από τον καταγάλανο ουρανό της Νέας Υόρκης, ξεκίνησε η τελετή στο εντυπωσιακό μνημείο του Μανχάταν, εκεί όπου μέχρι το πρωινό της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 υψώνονταν οι δίδυμοι πύργοι του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, οι οποίοι κατέρρευσαν όταν έπεσαν επάνω τους τα αεροπλάνα των αεροπειρατών της Αλ Κάιντα του Οσάμα μπιν Λάντεν.

Παρουσία του προέδρου Τζο Μπάιντεν και των προκατόχων του στο αξίωμα, Μπαράκ Ομπάμα και Μπιλ Κλίντον, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στις 8.46. Την ίδια ώρα, πριν από 20 χρόνια, το πρώτο αεροσκάφος των εξτρεμιστών ισλαμιστών έπεφτε στον βόρειο πύργο.

Ο Μάικ Λόου, που έχασε την κόρη του Σάρα, αεροσυνοδό στο αεροσκάφος αυτό, μίλησε από το βήμα του μνημείου, ανάμεσα στα δέντρα, για «έναν τόπο μνήμης που προσφέρει γαλήνη». Για τις επόμενες τρεις ώρες οι συγγενείς των θυμάτων διαδέχονταν ο ένας τον άλλον διαβάζοντας, συχνά με λυγμούς, τα ονόματα των δικών τους ανθρώπων, των συνολικά 2.977 θυμάτων που σκοτώθηκαν στις επιθέσεις, εκ των οποίων οι 2.753 στη Νέα Υόρκη.

Η μπάντα της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης παιάνισε το Hard times come again no more, ένα λαϊκό τραγούδι του 19ου αιώνα. Στην απέναντι όχθη του ποταμού Χάντσον, στο Νιού Τζέρσεϊ, ο Μπρους Σπρίνγκστιν έπαιζε την ίδια ώρα την κιθάρα του και τραγουδούσε το I’ll see you in my dreams.

Παρών στην τελετή στη Νέα Υόρκη ήταν και ο Ρούντι Τζουλιάνι, ο τότε δήμαρχος της πόλης. Ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που κατάγεται από την πόλη, δεν εμφανίστηκε. Στο μήνυμά του για την επέτειο έγραψε: «Συγχαρητήρια στον Ρούντι Τζουλιάνι (για 20ή φορά!), τον καλύτερο δήμαρχο στην ιστορία της Νέας Υόρκης, επειδή επέδειξε τέτοια ηγετική ικανότητα και έκανε τόσο φανταστική δουλειά κατά τη διάρκεια και μετά τις επιθέσεις στο Έθνος μας».

Ο πρόεδρος Μπάιντεν θα επισκεφθεί και τα τρία σημεία των επιθέσεων για να τιμήσει τα θύματα. Από τη Νέα Υόρκη μετέβη στο Σάνκσβιλ της Πενσιλβάνιας, όπου συνετρίβη η πτήση 93 της United αφού οι επιβάτες εξεγέρθηκαν, εμποδίζοντας τους αεροπειρατές να ρίξουν το αεροπλάνο σε άλλον έναν στόχο.

Στο Σάνκσβιλ έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση και ο πρώην πρόεδρος Τζορτζ Ου. Μπους, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Λόρα. Ο Μπους, που ήταν πρόεδρος την εποχή των επιθέσεων, κατήγγειλε στην ομιλία του τις πολιτικές έριδες στη χώρα.

«Στις εβδομάδες και τους μήνες που ακολούθησαν τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, ήμουν υπερήφανος που κυβερνούσα έναν εντυπωσιακά ανθεκτικό και ενωμένο λαό. Όταν μιλάμε για την ενότητα της Αμερικής, εκείνοι οι καιροί φαίνονται μακρινοί», σχολίασε ο 43ος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος με αφορμή τις επιθέσεις αυτές διέταξε την εισβολή στο Αφγανιστάν που οδήγησε στην ανατροπή των Ταλιμπάν από την εξουσία και, χρόνια μετά, στον θάνατο του ηγέτη της Αλ Κάιντα Οσάμα μπιν Λάντεν.

Παρούσα επίσης στο Σάνκσβιλ, η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις αναφέρθηκε και αυτή στην πολιτική πόλωση στις ΗΠΑ και έκανε έκκληση για «ενότητα» και «ενίσχυση των κοινών δεσμών μας».

Στη συνέχεια ο κ. Μπάιντεν θα επιστρέψει στην Ουάσινγκτον για να επισκεφθεί το Πεντάγωνο, το σύμβολο της στρατιωτικής ισχύος των ΗΠΑ, όπου συνετρίβη το τέταρτο αεροπλάνο εκείνη την ημέρα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν αναμένεται να κάνει δηλώσεις σε καμία από αυτές τις τελετές. Την Παρασκευή έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με το οποίο εκφράζει τα συλλυπητήριά τους στους οικείους των θυμάτων και να επισημάνει την εθνική ενότητα που αναδύθηκε, τουλάχιστον στην αρχή, μετά την 11η Σεπτεμβρίου.

