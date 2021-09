Α. Φάουτσι: Οι πτήσεις να είναι αμιγώς για εμβολιασμένους

Υπέρ του να επιτρέπεται μόνο σε εμβολιασμένους η είσοδος σε αεροπλάνα τάσσεται ο επικεφαλής λοιμωξιολόγος των ΗΠΑ, Άντονι Φάουτσι, αν και ακόμη κάτι τέτοιο δεν έχει τεθεί ως προοπτική.

Σε μια ξεκάθαρη τοποθέτηση ο Αμερικανός επιστήμονας δήλωσε ότι «αν θέλεις να μπεις σε ένα αεροπλάνο για να πετάξεις με άλλα άτομα θα πρέπει να εμβολιαστείς», είπε ο Αμερικανός γιατρός που θεωρείται η κορυφή στον τομέα του.

We spoke with Dr. Fauci about vaccine mandates and when the US could reach herd immunity. pic.twitter.com/J7YlNj5a3n

— theSkimm (@theskimm) September 13, 2021