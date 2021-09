Νότια Γαλλία: Δύο αγνοούμενοι μετά τις πλημμύρες

Δύο άνθρωποι αγνοούνται σήμερα και ένας τρίτος έχει τραυματιστεί ελαφρά, μετά τις κατακλυσμιαίες βροχές που έπληξαν τον νομό Γκαρ, στη νότια Γαλλία, έγινε γνωστό από τις τοπικές αρχές.

Ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας Ζεράλ Νταρμανέν ανέφερε σε μήνυμα στο Twitter ότι θα μεταβεί στην πληγείσα περιοχή αργότερα σήμερα.

Frightening flooding in France after two months worth of rainfall in two hours 🙏🇫🇷 #France #Flooding https://t.co/CxrHH49FF9

— Tom Gaymor (@TomGaymor) September 14, 2021