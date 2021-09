Διπλασιάζονται οι ημέρες με καύσωνες

Ο αριθμός των εξαιρετικά ζεστών ημερών κάθε χρόνο, όταν η θερμοκρασία φθάνει τους 50 βαθμούς Κελσίου, έχει διπλασιαστεί από τη δεκαετία του 1980, σύμφωνα με παγκόσμια ανάλυση του BBC. Οι φονικοί καύσωνες συμβαίνουν σε περισσότερες περιοχές του κόσμου σε σχέση με το παρελθόν, δημιουργώντας πρωτοφανείς προκλήσεις στην ανθρώπινη υγεία και τον τρόπο ζωής μας. Ο συνολικός αριθμός ημερών με θερμοκρασίες άνω των 50° C αυξήθηκε σε κάθε δεκαετία από το 1980. Κατά μέσο όρο, μεταξύ 1980 και 2009, οι θερμοκρασίες πέρασαν τους 50° C περίπου 14 ημέρες τον χρόνο και ο αριθμός αυτός ανέβηκε στις 26 μέρες για την περίοδο 2010-2019, όπου οι θερμοκρασίες των 45° C και άνω εμφανίστηκαν κατά μέσον όρο δύο επιπλέον εβδομάδες τον χρόνο. «Η αύξηση αυτή μπορεί να αποδοθεί 100% στην καύση ορυκτών καυσίμων», δήλωσε η αναπληρώτρια διευθύντρια του Ινστιτούτου Περιβαλλοντικής Αλλαγής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, δρ Φριντερίκε Οτο.

Καθώς ο πλανήτης μας θερμαίνεται, οι ακραίες θερμοκρασίες γίνονται όλο και πιο συχνές. Οι θερμοκρασίες των 50° C συμβαίνουν κυρίως στις περιοχές της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου. Μετά όμως τα ρεκόρ θερμοκρασιών 48,8° C στην Ιταλία και 49,6° C στον Καναδά αυτό το καλοκαίρι, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι οι μέρες με θερμοκρασία πάνω από τους 50° C θα συμβούν και αλλού εάν δεν μειώσουμε τις εκπομπές από την καύση ορυκτών καυσίμων. «Πρέπει να δράσουμε άμεσα. Οσο πιο γρήγορα μειώσουμε τις εκπομπές μας, τόσο καλύτερα θα είμαστε όλοι», λέει ο ερευνητής κλίματος στη Σχολή Γεωγραφίας και Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, δρ Σιχάν Λι. «Με τις συνεχείς εκπομπές και την έλλειψη δράσης, όχι μόνο αυτά τα ακραία φαινόμενα θερμότητας θα γίνουν πιο σοβαρά και πιο συχνά, αλλά η άμεση αντιμετώπισή τους θα γίνει ακόμα δυσκολότερη».